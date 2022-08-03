Зрители ТВЦ за сутки собрали средства на лечение 14-летнего Володи Ширинского

У мальчика саркома правой бедренной кости

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 14-летнего Володи Ширинского из Оренбургской области.

Мальчик из многодетной семьи - с братом и тремя сёстрами - он остался без родителей. У Володи была диагностирована саркома правой бедренной кости, сейчас он в ремиссии. Протез, который ему поставили несколько лет назад, уже полностью выработал свой ресурс, поэтому одна нога значительно короче другой. А новый имплант стоит больше двух миллионов рублей. И благодаря вам вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"