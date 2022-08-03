Пелоси допустила заключение торгового соглашения с Тайванем

Сроки не сообщаются

Соединенные Штаты могут в ближайшей перспективе заключить торговое соглашение с Тайванем. Об этом в среду, 3 августа, рассказала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Политик не уточнила сроки заключения соглашения, отметив лишь, что это может произойти "очень скоро".

Подробности возможного торгового соглашения между США и Тайванем также не приводятся. Пелоси не стала комментировать возражения Китая против своего визита на Тайвань и переговоров с его руководством, сообщает РИА Новости.

Ранее Пелоси объявила, что Вашингтон не намерен отказываться от "приверженности Тайваню", поскольку в Соединенных Штатах очень дорожат этой дружбой. Власти Китая выразили жесткий протест против визита американского политика на Тайвань.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"