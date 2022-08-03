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Пелоси допустила заключение торгового соглашения с Тайванем

11:00
  • среда
  • 03 августа 2022

Сроки не сообщаются

Соединенные Штаты могут в ближайшей перспективе заключить торговое соглашение с Тайванем. Об этом в среду, 3 августа, рассказала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
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Политик не уточнила сроки заключения соглашения, отметив лишь, что это может произойти "очень скоро".

Подробности возможного торгового соглашения между США и Тайванем также не приводятся. Пелоси не стала комментировать возражения Китая против своего визита на Тайвань и переговоров с его руководством, сообщает РИА Новости.

Ранее Пелоси объявила, что Вашингтон не намерен отказываться от "приверженности Тайваню", поскольку в Соединенных Штатах очень дорожат этой дружбой. Власти Китая выразили жесткий протест против визита американского политика на Тайвань.

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