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Под Ростовом легкомоторный самолет задел ЛЭП при жесткой посадке

10:50
  • среда
  • 03 августа 2022

Организована доследственная проверка

В Тацинском районе Ростовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщили в региональном СК.

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"По предварительным данным, сегодня в 13:45 при проведении агрохимических работ в районе хутора Алифанов Тацинского района Ростовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Бекас", - сказано в сообщении.

Уточняется, что при посадке самолет задел линии электропередачи. Местных жителей на некоторое время переключили на резервную линию. Пилот в результате ЧП не пострадал.

Организована доследственная проверка.

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