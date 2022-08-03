Под Ростовом легкомоторный самолет задел ЛЭП при жесткой посадке

Организована доследственная проверка

В Тацинском районе Ростовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщили в региональном СК.

"По предварительным данным, сегодня в 13:45 при проведении агрохимических работ в районе хутора Алифанов Тацинского района Ростовской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет "Бекас", - сказано в сообщении.

Уточняется, что при посадке самолет задел линии электропередачи. Местных жителей на некоторое время переключили на резервную линию. Пилот в результате ЧП не пострадал.

Организована доследственная проверка.

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