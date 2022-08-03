Продолжение фильма о жизни лис снимают на Камчатке

Картину представят уже в следующем году

Необычное кино снимают на Камчатке. В главной роли - дикие лисы. И всё как у людей: семейные неурядицы, надоедливые соседи, заботы о детях и много работы. Харизматичные и находчивые герои не подозревают, что за их жизнью в тундре наблюдают авторы документальной ленты. И не только из любопытства.

Съёмки про лисью жизнь в Кроноцком заповеднике еще далеко не закончены, но то, что получается, зрителям уже нравится. Фильм называется "Камчатка. Рассказ в лисах". Первый сезон публика встретила на ура, и вот на подходе следующий. В новых сериях создатели обещают настоящие семейные страсти. Потому что пушистых актёров стало гораздо больше. Только в Кроноцко-Богачёвской тундре соседствуют сейчас сразу три пары лис. А значит, без драматических сюжетов в этой документалке, говорят зоологи, не обойдется.

"Лиса - это же не вершина пищевой цепочки, то есть на них охотятся, их подъедают, и видно, что меняются пары, происходит какая-то смена. Так что интересно за ними наблюдать", - говорит участковый государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Руслан Акбиров.

Чтобы не спугнуть рыжих актёров, на территории заповедника летает бесшумный квадрокоптер, на земле стоит дальнофокусная оптика и фото-ловушки. В которые попадают не только главные герои. Так, на съемочную площадку, оказывается, часто заглядывает северный олень. Медведь, как выяснилось, неравнодушен к здешним полевым цветам. А пернатые жители с удовольствием устраивают свой кастинг певцов. Под трели лисьи отношения бурно развиваются: у Пенелопы и Ветра малыши появились ранней весной. И сразу шестеро. Наследники родились шустрыми, непослушными и с хорошим аппетитом. Чтобы их прокормить, родители так часто охотились, что сил на игры уже не оставалось. Самец Ветер - и это документально записано на видео - оказался образцовым супругом и отцом: жене по хозяйству помогает. С детьми до сих пор нянчится, хотя им пора бы уже и присматривать себе отдельное жилье.

А еще обзавелись потомством семья Златы и Марса. У рыжей Мани тоже сейчас маленькие. Первые игрушки, первые уроки и секреты охоты - авторы фильма намерены показать весь процесс воспитания огненных плутовок. Без купюр. Поэтому съёмки идут круглосуточно.

"Посмотрим, какие будут выводки: большие, небольшие. Основная кормовая база лис - это мыши. В принципе, в этом году их достаточно много. Посмотрим, как они будут расти, взрослеть", - говорит Акбиров.

Лисы в главной роли - это совсем не художественный замысел, говорят авторы фильма. Рыжие хищники - очень точный индикатор хрупкой экосистемы заповедника. И любое вмешательство человека может привести к непредсказуемым и необратимым последствиям. Самый подробный документальный фильм с уникальными кадрами о жизни лис планируется представить в следующем году.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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