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Собянин присвоил статус якорного резидента технопарка "Калибр" разработчику IT-решений в сфере ритейла

10:40
  • среда
  • 03 августа 2022

Компания получит право на налоговые льготы

Разработчику ИT-решений в сфере ритейла ООО "Атол" присвоен статус якорного резидента технопарка "Калибр". Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Компания получит право на налоговые льготы – ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, будет снижена до 13,5% вместо стандартных 17%.

За последние 20 лет компания "Атол" прошла путь от дистрибуции западного оборудования для автоматизации торговли до самостоятельной разработки программных продуктов (в области автоматизации бизнеса в сфере ритейла, интернет-торговли и других) и производства контрольно-кассовой техники.

Сегодня "Атол" входит в четверку лидеров рынка ритейлтех. Кроме того, компания, по экспертным оценкам, занимает 40% российского рынка контрольно-кассовой техники, выпустив в 2021 году более 390 тыс. аппаратов.

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