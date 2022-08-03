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В Китае неизвестный напал с ножом на детский сад

11:03
  • среда
  • 03 августа 2022

Есть погибшие

Неизвестный с ножом напал на детский сад в китайской провинции Цзянси.

Нападение случилось утром 3 августа в одном из частных детских садов. В результате атаки погибли три человека, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести., передает агентство AFP.

Злоумышленник был в бейсболке и маске, ему 48 лет, сообщило управление общественной безопасности уезда Аньфу, где произошел инцидент. Преступника разыскивают.

На месте ЧП работает полиция. Выясняются мотивы нападения.

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