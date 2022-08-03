В Китае неизвестный напал с ножом на детский сад

Есть погибшие
Неизвестный с ножом напал на детский сад в китайской провинции Цзянси.
Нападение случилось утром 3 августа в одном из частных детских садов. В результате атаки погибли три человека, еще шестеро получили ранения различной степени тяжести., передает агентство AFP.
Злоумышленник был в бейсболке и маске, ему 48 лет, сообщило управление общественной безопасности уезда Аньфу, где произошел инцидент. Преступника разыскивают.
На месте ЧП работает полиция. Выясняются мотивы нападения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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