"Оранжевый" уровень опасности введен в Москве из-за жары

Температура может достичь 33 градусов

Синоптики прогнозируют в Москве аномально жаркую погоду, которая оценивается как потенциально опасная. Об этом в среду, 3 августа, рассказали в Гидрометцентре России.

В дневные часы столбики термометров могут показывать значения в диапазоне от 30 до 33 градусов. В связи с этим в столице будет действовать повышенный, "оранжевый", уровень погодной опасности.

Срок действия предупреждения — до 11:00 пятницы, 5 августа, следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее синоптики предупредили, что жара, которая отступила в последние дни июля, вновь установится в Москве и Московской области. Вплоть до выходных столбики термометров в столичном регионе могут подниматься до значений, превышающих многолетние показатели в среднем на 2-3 градуса.

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