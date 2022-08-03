Шольц отверг возможность использования "Северного потока-2"

У Москвы есть другие способы поставлять газ в Европу, считает канцлер ФРГ

Германия не согласится не ввод в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2". Об этом в среду, 3 августа, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Глава германского правительства отверг возможность использования "Северного потока-2" для снабжения Европы газом даже в условиях энергетического кризиса.

Как отметил Шольц, у России имеются возможности поставлять газ в Европу помимо "Северного потока-2", сообщает РИА Новости.

Ранее власти семи городов и коммун Германии обратились в федеральное правительство с просьбой рассмотреть возможность запуска газопровода "Северный поток-2", назвав путь по отказу от российских энергоносителей является неверным. Бургомистры в своем послании подчеркнули, что Германии необходима энергобезопасность в долгосрочной перспективе, но пока издержки отказа от газа из России слишком высоки.

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