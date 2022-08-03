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Росгвардия обеспечила уничтожение шести украинских диверсантов в ЛНР

11:16
  • среда
  • 03 августа 2022

Диверсионную группу отследили беспилотники

Спецназ Росгвардии уничтожил в Луганской народной республике шесть украинских диверсантов, сообщила пресс-служба ведомства.

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Уточняется, что сначала диверсионная группа отошла в лесной массив, но их отследили беспилотники.

"По выявленным целям армейская артиллерия нанесла удар. После артудара спецназовцы Росгвардии досмотрели местность. Росгвардейцы обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ", - сказано в сообщении.

Кроме того, обнаружены были ПЗРК, гранатометы, более 2 килограмма тротила, около 400 гранат.

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