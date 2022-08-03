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В Запорожской области готовы показать АЭС МАГАТЭ

11:33
  • среда
  • 03 августа 2022

Украина продолжает безрассудные атаки на объект

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram, что власти региона готовы показать руководителю Международного агентства по атомной энергии, как сейчас работает Запорожская АЭС.

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"Мы всячески приветствуем, что руководитель МАГАТЭ собирается посетить самую крупную в Европе атомную станцию. Мы готовы показать, как российские военные ее сегодня охраняют, и то, как Украина, которая получает вооружение от Запада, использует это вооружение, в том числе беспилотники, для атак на атомную станцию, ведя себя, как обезьяна с гранатой", - отметил Балицкий.

Он добавил, что действия ВСУ могут плохо закончиться для всей Европы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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