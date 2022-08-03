МИД России объявил о завершении эпохи сотрудничества с Западом

Россия вступила в острую фазу противоборства с НАТО

Возвращения к ситуации до 24 февраля в отношениях России с Европой и США не будет, эпоха сотрудничества с Западом бесповоротно завершена.

Об этом заявил директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин в своей статье "Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России".

"Независимо от продолжительности и исхода СВО, уже сейчас можно констатировать, что тридцатилетняя эпоха в целом конструктивного, хотя и небеспроблемного сотрудничества с Западом бесповоротно завершена", - написал он.

В МИД объяснили, что нынешняя ситуация "дает уникальную возможность окончательного освобождения от остаточных иллюзий и вывода России за рамки парадигмы "дружественного поглощения".

"Россия вступила в острую фазу противоборства с агрессивным альянсом недружественных государств, возглавляемым США. Цель противника – нанести нашей стране стратегическое поражение, устранив ее как геополитического конкурента", - подчеркнул Дробинин.

При этом в МИД не исключили контактов со странами Запада, но при условии, что они отвечают российским интересам.

"Сотрудничество с недружественными государствами возможно только на разовой, транзакционной основе - оно может осуществляться лишь там, где это выгодно России и где не существует приемлемой альтернативы", - подчеркнул Дробинин.

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