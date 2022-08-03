В России госпитализированы еще 2038 человек с коронавирусом

Подтверждено 43 летальных исхода за сутки

За сутки с коронавирусом в России госпитализировали 2038 человек, передает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

"Выписано в связи с выздоровлением 10266 человек, на 19,7% больше по сравнению с 2 августа. Выявлено 14638 новых случаев COVID-19. Подтверждено 43 летальных исхода", - говорится также в сообщении.

В Москве выявлено 5720 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 1781, в Подмосковье - 906.

За все время пандемии в стране зарегистрирован 18 636 741 случай COVID-19, умерли 382560 пациентов.

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