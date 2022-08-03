Новую систему образования в России могут запустить в 2023 году

Об этом рассказали в Минобрнауки

Обновленная система образования в России может заработать в следующем учебном году — 2023/2024. Об этом в среду, 3 августа, рассказал министр высшего образования и науки России Валерий Фальков.

Как уточнил министр, осенью 2022 года ведомство намерено внести соответствующие предложения в установленном порядке на рассмотрение Госдумы и рассчитывает, что многие из этих предложений получат поддержку народных избранников.

Фальков рассказал, что для определения целей и принципов новой национальной системы высшего образования России пригласили лучших представителей наших университетов, ректоров, проректоров — "тех, кто непосредственно занимается" работой в этой области.

Обнародовать наработки в области обновления сферы высшего образования глава Минобрнауки пообещал к середине сентября, сообщает "Интерфакс".

Ранее в ведомстве рассказали, что достижение национальных целей, открытость, фундаментальность — одни из ключевых принципов, на которых должна быть выстроена российская система высшего образования. Система высшего образования России должна стать еще более конкурентоспособной на мировом уровне, понятной и привлекательной для иностранных студентов, заявили в Минобрнауки.

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