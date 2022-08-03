Скворцова заявила об отсутствии дефицита донорской крови

Донорской кровью обеспечены все медицинские организации России

В России нет никаких ограничений по обеспечению донорской кровью медицинских организаций, включая федеральные организации и больницы субъектов Российской Федерации. Об этом в среду, 3 августа, рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

В ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным Скворцова рассказала, что благодаря базе единой информационной системы по донорству крови есть "возможность видеть, какая кровь где у нас есть, в каких количествах, очень оперативно распределять ее и перераспределять".

Специальный комплекс мероприятий позволил увеличить число доноров и заготовку цельной крови и всех ее форменных элементов более чем на 10%. Преодолен рубеж 2 млн л цельной крови, а плазмы крови получили до 850 тысяч л, уточнила глава ФМБА.

Несмотря на непростой период 2020–2021 годов, связанный в том числе с эпидемией коронавирусной инфекции, в России удалось увеличить число доноров почти на 47 тысяч, лишь за последний год – на 20 тысяч, цитирует Скворцову пресс-служба федерального правительства.

Ранее в Министерстве здравоохранения России прокомментировали сообщения о том, что в стране может возникнуть дефицит медицинской техники из-за того, что поставщики не могут вывезти ее на ремонт или замену в дальнее зарубежье. В Минздраве подчеркнули, что обеспечение надлежащего сервисного обслуживания является одним из важных аспектов надежного функционирования системы здравоохранения и находится на постоянном контроле министерства и Росздравнадзора.

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