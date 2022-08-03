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Трамп назвал Пелоси сумасшедшей

12:19
  • среда
  • 03 августа 2022

"Всегда создает проблемы"

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

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"Почему сумасшедшая Нэнси Пелоси на Тайване. Всегда создает проблемы", - написал экс-глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Он добавил, что все, за что берется Пелоси, заканчивается плохо, включая две провалившихся попытки его импичмента.

2 августа Пелоси приземлилась в аэропорту Тайбэя. Пекин в ответ на это заявил решительный протест и объявил о начале масштабных военных учений.

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