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Москомархитектура запустила новую бесплатную государственную услугу

12:28
  • среда
  • 03 августа 2022

Сроки ответа на обращения - 20 рабочих дней

Как сообщила в среду Москомархитектура, для изменения внешнего облика нежилых зданий в пределах Садового кольца и ключевых магистралей столицы теперь потребуется согласование с этим ведомством.
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"Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы представил новую государственную услугу по согласованию проекта изменения внешнего архитектурного решения нежилых зданий, строений, сооружений. Обратиться за согласованием, а также заключением об уже выполненных работах можно онлайн на сайте мэра Москвы", - сказано в сообщении.

Уточняется, что требования распространяются на постройки в пределах внешних границ Садового кольца, а также ключевых магистралей города. Это в том числе шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, улицы Таганская, 1-я Тверская-Ямская, Марксистская, Профсоюзная, Новый Арбат, Стромынка, а также Ленинский и Мичуринский проспекты.

"Согласования нужны будут для законного изменения внешнего облика нежилых зданий, а также их частей. Мы уверены, что в итоге эти изменения пойдут на пользу всему городу", - отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Услуга будет предоставляться бесплатно. Сроки ответа на обращения: 20 рабочих дней при обращении за согласованием проекта и девять рабочих дней при обращении за продлением решения о согласовании.

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