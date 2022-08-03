ВС России уничтожили склад польского оружия в Львовской области

В ДНР убиты более 50 националистов
Российские военные уничтожили в Львовской области базу хранения иностранного вооружения, поступившего на Украину из Польши.
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удар был нанесен высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов.
Кроме того, высокоточным ударом уничтожено свыше 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники в пункте временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке (ДНР).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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