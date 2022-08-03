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ВС России уничтожили склад польского оружия в Львовской области

12:30
  • среда
  • 03 августа 2022

В ДНР убиты более 50 националистов

Российские военные уничтожили в Львовской области базу хранения иностранного вооружения, поступившего на Украину из Польши.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар был нанесен высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов.

Кроме того, высокоточным ударом уничтожено свыше 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники в пункте временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке (ДНР).

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