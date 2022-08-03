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В Молдавии решили экономить на школах и уличных фонарях

12:41
  • среда
  • 03 августа 2022

Кишинев ищет способы смягчить последствия энергокризиса

Правительство Молдавии вынесло на обсуждение законопроект по смягчению последствий энергетического кризиса, который включает в себя отключение уличного освещения, частичную отмену занятий в школах и снижение температуры в помещениях.
Молдавия назвала цену российского газа в августе

Чтобы добиться сокращения потребления газа не менее чем на 15%, предлагается снизить температуру в домах за счет центрального отопления примерно на 10%.

Кроме того, рассматриваются идеи об отключении уличного освещения после 23:00, введении посменного или сокращенного графика работы на предприятиях с переводом ряда сотрудников на удаленный режим, организации онлайн-обучения школьников примерно на 10 дней в каждом месяце.

Наряду с этим предлагается перевести потребителей на альтернативные источники топлива и установить в общественных учреждениях котельные, работающие на биомассе.

Как заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну, власти государства рассчитывают утвердить эти меры как можно скорее, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин указал, что есть способ преодолеть энергетический кризис в Европе — запустить газопровод "Северный поток-2". Он является готовым маршрутом поставки газа в Европу, однако Германия отложила запуск трубопровода в эксплуатацию по политическим мотивам.

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