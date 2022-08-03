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Россия дополнительно получит 359,5 млрд рублей нефтегазовых доходов

12:58
  • среда
  • 03 августа 2022

Таков прогноз на август

Федеральный бюджет Российской Федерации в августе 2022 года получит 359,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом в среду, 3 августа, рассказали в Министерстве финансов России.
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В ведомстве рассказали, что в июле бюджет недополучил 74,7 млрд рублей нефтегазовых доходов к прогнозируемому уровню. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 284,8 млрд рублей.

В связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных средств производиться не будет, цитирует сообщение Минфина ТАСС.

Западные государства, вводя санкции в отношении поставок российских энергоносителей, преследуют цель сократить поступления Москвы от торговли нефтью и газом. Однако федеральный бюджет Российской Федерации по итогам 2022 года будет сбалансированным, заявили ранее в Кремле.

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