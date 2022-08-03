Пелоси покидает Тайвань после скандального визита

За сутки она успела сильно разозлить Китай

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси покидает Тайвань.

В Сети появились кадры, на которых американский политик прощается с местными политиками и поднимается на свой борт.

Пелоси пробыла на острове меньше суток, за это время она встретилась с главой островного государства Цай Инвэнь, пообщалась с представителями местного Законодательного собрания и посетила музей, посвящённый правам человека.

Визит Пелоси сильно разозлил Китай. Пекин счел произошедшее провокацией и пригрозил Тайваню серьезными последствиями за "их провокации с целью обеспечения так называемой независимости Тайваня при поддержке иностранных сил".

МИД России назвал визит Пелоси на Тайвань пренебрежением правами других стран и полностью поддержал мнение китайский властей.

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