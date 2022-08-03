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Памятник Освободителям Риги уничтожат после сноса

13:15
  • среда
  • 03 августа 2022

Ранее за снос проголосовала Рижская дума

Памятник Освободителям Риги после сноса будет полностью уничтожен, сообщил мэр города Мартиньш Стакис в эфире телеканала LTV.

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"Комплекс памятника будет снесен по частям. Поскольку Музей оккупации не признал ни одну из них художественной ценностью, весь памятник будет полностью утилизирован", - сказал он.

Ранее парламент Латвии остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Рижская дума проголосовала за снос.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение латвийских властей одним словом: "Вурдалаки".

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