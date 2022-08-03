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Литва пригрозила остановить транзит в Калининград из-за оплаты

13:20
  • среда
  • 03 августа 2022

Осуществление расчетов - ответственность клиента, заявили в Вильнюсе

Литва может вынужденно остановить железнодорожный калининградский транзит из-за проблем с оплатой перевозки российских грузов. Об этом в среду, 3 августа, рассказал литовский министр транспорта и связи Марюс Скуодис.
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Как заявил чиновник, литовское государство не может обязать банки принимать платежи за транзит, и, следовательно, все зависит от их решения.

При этом Скуодис подчеркнул, что вопросы по поводу расчетов следует адресовать российской стороне, как будут осуществляться расчеты — это ответственность клиента, сообщает РИА Новости.

Ранее в России подтвердили сохранение проблем с транзитом грузов в Калининградскую область через территорию Литвы. Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь пояснил, что это связано с отсутствием разъяснений Еврокомиссии относительно документального оформления — пока непонятно, какие конкретно документы литовские таможенники должны требовать от российских поставщиков.

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