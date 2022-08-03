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Опрос показал, сколько россиян никогда не были за границей

13:08
  • среда
  • 03 августа 2022

Треть респондентов никогда не выезжали даже из своего региона

Как показал опрос фонда "Общественное мнение", на результаты которого ссылается РИА "Новости", 69 % россиян никогда не выезжали за границу.

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При этом 9% отдыхали там десять и более лет назад, 6% - от пяти до семи лет назад, столько же - от трех до пяти лет назад.

Вместе с тем треть респондентов никогда не выезжали даже из своего региона, а 17% путешествовали по России более десяти лет назад.

Треть отдыхавших внутри страны посещали Сочи и другие курорты Краснодарского края, каждый пятый был в Санкт-Петербурге, Москве и Крыму.

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