Опрос показал, сколько россиян никогда не были за границей

Треть респондентов никогда не выезжали даже из своего региона

Как показал опрос фонда "Общественное мнение", на результаты которого ссылается РИА "Новости", 69 % россиян никогда не выезжали за границу.

При этом 9% отдыхали там десять и более лет назад, 6% - от пяти до семи лет назад, столько же - от трех до пяти лет назад.

Вместе с тем треть респондентов никогда не выезжали даже из своего региона, а 17% путешествовали по России более десяти лет назад.

Треть отдыхавших внутри страны посещали Сочи и другие курорты Краснодарского края, каждый пятый был в Санкт-Петербурге, Москве и Крыму.

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