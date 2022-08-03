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ШОС заявила протест против вмешательства в дела своих членов

14:05
  • среда
  • 03 августа 2022

В организации прокомментировали визит Пелоси на Тайвань

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) выступает решительно против внешнего вмешательства во внутренние дела ее государств-членов. Об этом в среду, 3 августа, рассказал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, комментируя визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Политик напомнил, что ШОС поддерживает принцип "одного Китая" и выступает решительно против какого-либо вмешательства внешних сил во внутриполитические дела стран-участниц, а также поддерживает меры членов организации по защите суверенитета. 

Мин подчеркнул, что принцип "одного Китая" является всеобщим консенсусом международного сообщества и основной нормой международных отношений.

ШОС продолжит содействовать укреплению сотрудничества государств — членов организации в этом отношении для обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе, цитирует заявление генсека организации ТАСС.

Ранее официальный Пекин объявил, что Тайвань ожидают серьезные последствия за "их провокации с целью обеспечения так называемой независимости Тайваня при поддержке иностранных сил".

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