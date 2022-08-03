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В Подмосковье загорелся склад OZON: видео с места ЧП

13:36
  • среда
  • 03 августа 2022

Информация о пострадавших уточняется

Склад маркетплейса OZON загорелся в Московской области.

Склад расположен на Новорижском шоссе в Истринском районе. На данный момент площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров, передает газета "Известия". Обрушилась крыша.

Сотрудники эвакуированы, из горящего помещения вышли порядка одной тысячи человек. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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