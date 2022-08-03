В Подмосковье загорелся склад OZON: видео с места ЧП

Информация о пострадавших уточняется
Склад маркетплейса OZON загорелся в Московской области.
Склад расположен на Новорижском шоссе в Истринском районе. На данный момент площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров, передает газета "Известия". Обрушилась крыша.
Сотрудники эвакуированы, из горящего помещения вышли порядка одной тысячи человек. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы.
По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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