Кремль допустил введение мер из-за роста заболеваемости COVID-19

Нельзя ничего исключать, отметил Дмитрий Песков

Введение дополнительных мер защиты в России на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекции нельзя исключать. Об этом в среду, 3 августа, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что глава государства Владимир Путин ежедневно получает доклады о ситуации с распространением коронавируса и от Министерства здравоохранения, и от руководителя Роспотребнадзора.

Если потребуется и "если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх", то нельзя исключать введение дополнительных профилактических мер, заявил Песков.

Песков также отметил, что в Кремле профилактические меры "не снимались полностью", сообщает РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что с приходом новых подвариантов штамма коронавируса "омикрон" риски инфицирования COVID-19 в летний период увеличиваются. Ведомство посоветовало при плохом самочувствии избегать контактов с окружающими и обращаться к врачу, регулярно проветривать помещения, вакцинироваться каждые полгода, тщательно мыть руки с мылом.

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