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Кремль поделился деталями встречи Путина и Шрёдера

13:43
  • среда
  • 03 августа 2022

Экс-канцлер Германии приезжал с визитом в Москву на прошлой неделе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встречался с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером во время визита последнего в Москву на прошлой неделе.
Шрёдер отказался извиняться за дружбу с Путиным

"Конечно же, бывший канцлер, как и все, наверное, думающие и понимающие люди и специалисты в Европе, весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе", - отметил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил Песков, Шредер просил Путина "объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны той ситуации, которая складывается".

Ранее Шредер призвал власти Германии запустить "Северный поток - 2".

"Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств", - сказал он.

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