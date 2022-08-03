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Начало пожара на складе OZON попало на видео

13:58
  • среда
  • 03 августа 2022

На помощь выехали столичные спасатели

Пожарные из Москвы выехали на помощь в тушении склада OZON в подмосковной Истре.
В Подмосковье загорелся склад OZON: видео с места ЧП

"Силы и средства столичного пожарно-спасательного гарнизона направлены в помощь на тушение возгорания на складе в Истринском районе", - сказал собеседник ТАСС.

Огнем уже объяты 35 тысяч квадратных метров – это больше половины склада. Произошло обрушение кровли и стены здания. К тушению привлекли пожарный вертолёт.

В социальных сетях распространился видеоролик, где, предварительно, запечатлен момент начала пожара. Предварительно, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания.

Пожар на складе компании OZON на Новорижском шоссе в Истринском районе произошел днем 3 августа. Из здания эвакуировали порядка тысячи человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

По словам поставщиков, все их товары, которые находились на горящем складе, убрали с продажи, передает telegram-канал Baza.

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