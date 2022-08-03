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Зеленский дал поручение по легализации однополых браков на Украине

14:47
  • среда
  • 03 августа 2022

Петиция собрала 25 тысяч голосов

Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины рассмотреть вопрос о легализации однополых браков. Так президент ответил на соответствующую петицию, которая собрала необходимые 25 тысяч голосов.

Зеленский обосновал решение тем, что права и свободы, закреплённые в Конституции, должны распространяться на всех граждан. Сейчас, согласно Основному закону Украины, брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины. В условиях военного положения документ менять нельзя.
 
 

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