Зеленский дал поручение по легализации однополых браков на Украине

Петиция собрала 25 тысяч голосов

Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины рассмотреть вопрос о легализации однополых браков. Так президент ответил на соответствующую петицию, которая собрала необходимые 25 тысяч голосов.

Зеленский обосновал решение тем, что права и свободы, закреплённые в Конституции, должны распространяться на всех граждан. Сейчас, согласно Основному закону Украины, брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины. В условиях военного положения документ менять нельзя.





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