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"Агрессор агрессором, а деньги принимают": Песков о транзите газа

14:03
  • среда
  • 03 августа 2022

Россия полностью выполняет свои обязательства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия выполняет свои обязательства по выплате средств за транзит газа Киеву.

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"И как бы агрессор агрессором, а деньги принимают, и оплата проходит", - добавил кремлевский спикер, которого цитирует РИА "Новости".

11 мая Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", осталась только газоизмерительная станция "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен.

В августе 2022 года федеральный бюджет Российской Федерации получит 359,5 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов. При этом в июле бюджет недополучил 74,7 миллиарда.

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