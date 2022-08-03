Пропавшего два дня назад мальчика нашли живым в вологодском лесу

У мальчика сильное переохлаждение

Два дня напряжённых поисков и счастливый финал. В Вологодской области нашли малыша, который пропал, когда гулял один во дворе дома. В операции приняли участие сотни спасателей и волонтёров. Сейчас трёхлетний Егор находится в больнице, но его жизни ничего не угрожает.

Самый радостный момент для спасателей и волонтеров - трехлётний Егор жив. Его искали почти двое суток. Мама рассказывает - играл на улице, во дворе дома. Она присматривала за ним из окна. Но не заметила, в какой момент Егор отошел. Женщина пошла искать, но безуспешно. И забила тревогу. В поисках приняли участие более 700 человек. Удалось обойти вокруг 370 километров. Осматривали все заброшенные территории, овраги. Первый след заметили в лесополосе. Сначала обнаружили кепку.

"Недалеко от места, где была кепка найдена, метров 200, наверно, прошли. Уже на склоне были найдены вещи - маечка, шорты и ботиночки", - рассказывает водолаз группы "Добротворец" Игорь Бурмистров.

Срочно скинули координаты остальным спасателям и начали прочесывать местность. Еле заметные следы уводили вниз. Было из-за чего волноваться: совсем радом находится заболоченная местность.

"Я смотрю: сидит, в общем-то, он подавал признаки жизни, еще нормально все было. Головой качает. Он был реально переохлажденный. Ему было тяжело. Соответственно, вещи он сбросил скорей всего из-за гипотермии. То есть переохлаждения", - говорит Бурмистров.

Мальчика сразу же закутали в термоодеяло и начали оказывать первую помощь. Из леса вывезли на вездеходе.

"Врачи предварительно диагностировали общее переохлаждение тела, обезвоживание организма. Мальчик помещен в центральную районную больницу, где ему оказывается необходимая помощь", - сообщил и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Вологодской области Григорий Шубейкин.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. В том числе проверяют условия воспитания и проживания трехлетнего Егора.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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