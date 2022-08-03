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Собянин объявил о запуске второго пути на станции "Каланчевская" МЦД-2

15:03
  • среда
  • 03 августа 2022

Реверсивное движение отменено

На центральном участке МЦД-2 больше не будет реверсивного движения, которое действовало больше года. Поезда вновь пошли по двум путям и в час пик будут курсировать с интервалом в 6 минут. Так завершился сложнейший этап реконструкции участка между Курской и площадью трех вокзалов. Об этом сегодня заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения крупного транспортного узла.

В целом работы на ТПУ выполнены уже на две трети. Помимо МЦД-2, здесь пройдут и линии четвертого Диаметра. Фактически появится новый городской вокзал. В полном объеме он заработает уже следующей весной.

"Несколько десятков лет тому назад пытались нарисовать этот проход, расширенный проход и дополнительные пути через центр города. Никто не мог это проект реализовать, ни с точки зрения технической, ни финансовой, ни организационной. Когда мы приступили к созданию МЦД, мы стали понимать, что без реализации этого проекта он просто невозможен. И несколько лет тому назад мы из каких-то теоретических изысканий перешли в конкретную плоскость, к созданию дополнительных магистральных путей от Курского вокзала до площади трех вокзалов", - заявил Собянин.

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