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Центр МФЦ открылся после ремонта в Южном Медведкове

15:16
  • среда
  • 03 августа 2022

Теперь здесь больше 30 окон приема

На Полярной улице после капитального ремонта открылся центр госуслуг "Мои документы". Теперь здесь больше 30 окон приема, в три раза увеличилось количество компьютеров в зоне электронных услуг.

Расширился зал ожидания, где также можно сделать фото, распечатать или снять копию с документов, оплатить госпошлину и другие счета. Есть также кабинет для регистрации брака, детская игровая зона, мини-кафе. Нашлось место и культурному отдыху.

"В зоне обмена с книгами любой желающий может оставить свою книгу, а также получить, взять книгу, которая ему понравилась. Дополнительно можно ознакомиться с афишей городских мероприятий на ближайшее время. Здесь можно отсканировать QR-коды со ссылками известных произведений Корнея Чуковского", - сообщила руководитель центра госуслуг "Мои документы" Южное Медведково Юлия Гайдарова.
 

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