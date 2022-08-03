Санкции – не помеха: в 1200 домах Москвы заменят подъездные двери

Производственный процесс продолжается

Более чем в 1200 столичных домах заменят в этом году подъездные двери по программе капремонта. На предприятии в подмосковном Клину готовы взяться за изделия любой сложности и размера. Там есть всё необходимое - сталь, дерево, клей, фурнитура и станки.

В производстве дверей всё своим чередом. Сначала – изготовление необходимых деталей. Для этого понадобится чистый стальной лист и универсальный станок, который по заданному чертежу вырежет из стали - или на ней - всё, что нужно.

"Металл вырезается разной толщины: от миллиметра до 2,5 мм, в зависимости от требования по ГОСТу двери. Станки подстраиваются под любую толщину металла. Любую дверь, по необходимости, любой сложности можно сделать, вырезать на этом станке и подготовить все детали", - отметил мастер производственного предприятия "Крепость" Юрий Павлов.

Тут же, но уже на другом станке сталь гнут – так делают объёмные детали будущего дверного проёма. Дальше происходит то, на что смотреть нельзя – сварка.

Швы и неровности обрабатывают болгаркой, и дверь отправляется на покраску – для этого используются шкафы – там заготовка опрыскивается специальным составом, обжигается при высокой температуре и некоторое время высыхает уже при комнатной. И последний этап – сборка. Производственный процесс продолжается несмотря ни на что: материалы отечественные, станки из дружественных стран, которые обслуживают, а при необходимости и чинят в России. Единственная загвоздка была с сопутствующими материалами, но и её уже устранили.

"По поводу изменений, на данный момент уже, в принципе, нет никаких проблем. Были лёгкие волнения, был дефицит кое-какой, но всё уже заменилось. Некоторых ингредиентов не хватало. Например, клей был недоступным, потому что ингредиенты были европейские. На данный момент вопрос решён полностью – скорее всего, нашли аналоги свои, потому что уже и цена нормальная, и в наличии он, в доступности", - сообщил генеральный директор производственного предприятия "Крепость" Денис Головин.

Именно такие двери сейчас ставят в многоэтажке на Можайском шоссе в рамках капитального ремонта.

"Ведутся замены по ремонту входных групп, в рамках ремонта подъездов. Производится замена перегородок, включая в себя входные двери и двери тамбурные Перегородки имеют средний размер 3,5 на 4 метра, состоят полностью из отечественных, российских комплектующих – из алюминиевого профиля и 2-камерного закалённого стеклопакета", - отметил начальник отдела технического надзора Управления строительного контроля по ЗАО департамента капремонта Москвы Александр Савин.

Сделано будет красиво и на совесть – гарантия 5 лет, срок службы – более 30. Входные двери в этом подъезде не меняли с самой постройки дома, то есть с середины 70-х годов, и вот пришло время. Сейчас входную группу демонтируют: сначала внутренняя перегородка, потом внешняя, и так же, по очереди, будут устанавливать: сначала внутреннюю перегородку, а потом – внешнюю. Работы займут всего три дня.

Жители такому обновлению рады – старые двери давно пришли в негодность. Чтобы поменять старые подъездные двери на новые, нужно провести общее собрание собственников дома и написать письмо с подписями в фонд капитального строительства. Вид и цвет входной группы выберут совместно с жильцами.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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