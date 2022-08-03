В Москве открылись более 200 точек продажи арбузов и дынь

Каждую партию товара тщательно проверяют

В Москве сегодня открылись бахчевые развалы. Всего в городе более двухсот торговых точек. У всех палаток единый узнаваемый вид, каждую партию товара тщательно проверяют в лабораториях Роспотребнадзора.

Также у продавца должна быть медицинская книжка и документ, где указано, откуда привезли товар. В этом году на столичные прилавки дыни и арбузы поставляют из Краснодара, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана. Есть и эксклюзив.

"У нас в этом году есть некий эксклюзив. Астраханцы очень часто обижаются, что под их брендом продают ягоды из разных регионов. Но вот в этом году в Москве восемь бахчевых развалов торгуют исключительно только астраханскими арбузами", - сообщил Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг.

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