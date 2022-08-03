В музее-усадьбе "Архангельское" проходит Фестиваль роз

Также проходят мастер-классы, посвященные особенностям разведения этих цветов

Прекрасная и такая ранимая. Музей-усадьба "Архангельское" в эти дни утопает в цветах - в самом разгаре Фестиваль роз. Там и сорта с историей, и современные, выведенные совсем недавно. Есть среди них и та самая – единственная, главная звезда усадьбы.

Эти кусты роз с неповторимым пьянящим ароматом - теперь одни из главных достопримечательностей музея-усадьбы Архангельское. Мировой лидер селекции - французская компания - дала три года назад этому сорту второе название в честь 100-летнего юбилея музея.

"У нее очень нежный цветочный аромат. Аромат чайной розы. Это ярко-розовая роза с нежными лепестками по краям. И с яркой розовой внутренней сердцевиной. Она похожа на старинную английскую розу, чем и привлекательная была для нас", - рассказала главный хранитель парка музея "Архангельское" Валентина Тарасова.

Розарий исторических сортов раскинулся у Храма-усыпальницы "Колоннада". Такие цветы выращивались здесь в 17-19 веках. Последняя владелица усадьбы - Зинаида Юсупова - включила их в свой список 100 лучших роз. С аристократическими цветами "Архангельское" связано очень плотно. В оранжереях и садах произрастали около 30 сортов, упомянутых в отчетах княжеских садовников. Розы красовались и на фарфоре, который производил Николай Борисович Юсупов.

"И в основу из такой самых необычных серий легли рисунки художника Редуте. Французский художник был по образованию биолог. И стал художником, вырисовывая растения. В его великолепный трехтомник вошли 168 роз. Каждая роза была подписана. Каждая роза была зарисована с доскональностью", - рассказала замдиректора по учету и хранению музея-усадьбы "Архангельское" Людмила Гринева.

Восполнять историческую коллекцию живых роз сотрудникам "Архангельского" помогает селекционер Людмила Ижукова. "Это дань истории. Современные сорта - это великолепно, прекрасно. Устойчивость, постоянное цветение. Но есть те вещи эмоциональные, когда нужно это передавать из поколения в поколение", - сказала она.

"В этом году мы практически посадили больше 810 роз. Почему такая цифра? Потому что в 1810 году Юсупов приобрел это имение. И дата 810 для нас стала в некотором смысле знаковой. И в следующем году мы будем досаживать. В конечном итоге мы подойдем к 1810 розам", - сообщил директор музея-усадьбы "Архангельское" Вадим Задорожный.

В ближайший месяц посетители усадьбы смогут насладиться не только красотой и ароматом роз. Но и посетить различные мастер-классы, посвященные особенностям разведения этих аристократических цветов.

Екатерина Гоголева, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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