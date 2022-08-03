Россия подтвердила готовность к дипломатическому решению конфликта с Украиной

Об этом рассказал Дмитрий Песков

Россия готова к мирному решению конфликта на Украине на своих условиях, которые хорошо известны. Об этом в среду, 3 августа, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос о том, действительно ли в ходе разговора президента России Владимира Путина и экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера Москва заявила о готовности решить конфликт дипломатическим путем.

Данные условия были согласованы в Стамбуле обеими сторонами, однако "после этого украинская сторона отказалась от этого согласования и ушла с переговорного трека", напомнил Песков.

В Кремле также рассказали, что Шрёдер не изъявлял какого-либо желания стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Как уточнил министр, 29 марта в Стамбуле украинская сторона предложила вариант договора, который Россия поддержала, но после этого Киев перестал выходить на связь по дипломатическим каналам, очевидно, по наставлению Запада.

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