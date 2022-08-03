В Литве предложили обязать бизнес разорвать связи с Россией

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента

Законопроект, содержащий требование к литовским компаниям в течение трех месяцев разорвать коммерческие связи с "государствами, поддерживающими терроризм", обсуждают в парламенте Литвы. К таким государства Вильнюс относит и Россию.

Согласно документу, все хозяйственные субъекты Литвы должны прекратить коммерческие связи с партнерами, зарегистрированными с государствами — спонсорами терроризма.

Законопроект также предусматривает запрет представителям таких государств в любой форме участвовать в предпринимательской деятельности на территории Литвы.

Литовскому бизнесу предлагается предоставить три месяца на процедуры, связанные с отказом от торгово-экономических связей с партнерами из таких государств, сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле отмечали, что многие компании из стран Запада, включая ЕС, США и Канаду, по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. Под беспрецедентным давлением они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, однако при первой возможности хотели бы вернуться.

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