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Брэд Питт передумал завершать карьеру

14:35
  • среда
  • 03 августа 2022

Но будет более избирателен в проектах

Американский актер Брэд Питт заявил, что не собирается пока завершать карьеру в кино.

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В июне в интервью GQ он говорил, что намерен скоро перестать сниматься, так как находится "на последнем издыхании, в последнем семестре или триместре".

Теперь же Питт уточнил, что не совсем корректно сформулировал мысль.

"Мне действительно нужно поработать над формулировкой предложений. Тогда я просто сказал, что уже вышел из среднего возраста и мне бы хотелось быть более аккуратным с проектами, какими бы они ни были", - цитирует актера портал Deadline.

Питт добавил, что не строит долгосрочных планов.

Брэду Питту 58 лет. На его счету два "Оскара". В 2014 году картина "12 лет рабства" получила статуэтку за лучший фильм, Питт был одним из продюсеров. В 2020-м он был награжден как лучший актер второго плана за "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино.

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