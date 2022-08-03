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OZON вернет деньги покупателям за утраченные из-за пожара заказы

14:41
  • среда
  • 03 августа 2022

Продавцы получат компенсацию

Покупатели и продавцы OZON получат компенсацию за утраченные из-за пожара на складе товары.
Начало пожара на складе OZON попало на видео

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. На данный момент продукция горящего склада скрыта на витрине маркетплейса.

"Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары", - сообщили в OZON.

Акции Ozon на Мосбирже снижались более чем на 3% на новостях о пожаре на складе - до 1 158,5 рубля за бумагу.

Пожар на складе компании OZON на Новорижском шоссе в Истринском районе произошел днем 3 августа. Из здания эвакуировали порядка тысячи человек. Официально известно о трех пострадавших. Telegram-канал SHOT сообщает об одном погибшем.

На данный момент площадь пожара составляет 35 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли и стены здания. К месту пожара в Истре вылетели два вертолета Ка-32, на помощь выехали силы московского пожарно-спасательного гарнизона.

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