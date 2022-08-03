Путин обсудил с врио губернатора Ярославской области развитие региона

"По основным показателям положение удовлетворительное"

Сегодня в Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области. Михаил Евраев в режиме видеоконференции рассказал президенту о положении дел в регионе.

Путин: "По основным показателям у вас положение удовлетворительное. Растёт валовый региональный продукт, промышленно производство, инвестиции растут. Но наверняка есть вопросы, на которые нужно обращать особое внимание. Пожалуйста, Михаил Яковлевич".

Евраев: "У нас развитая, диверсифицированная промышленность по итогам 2012 года. Индекс промышленного производства составил 106,8 процента, ВРП достиг 688 млрд рублей. Объём инвестиций в основной капитал 112,4 при плановых показателях 103,9. На питерском экономическом форуме мы подписали инвестиционные соглашения на сумму более 57 млрд рублей. Это соглашение и в промышленности, и инвестиции в агропром, и в туристическую сферу. Вообще турсфера очень бурно развивается, мест в гостиницах вообще нет по всей Ярославской области, туристов огромное количество".

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