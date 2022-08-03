Бочкарев: участок Троицкой линии между "Новаторской" и "Коммунаркой" готов более чем наполовину

Участок от станции "Коммунарка" в город Троицк находится в стадии разработки

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что работы на участке Троицкой линии метро между станциями "Новаторская" и "Коммунарка" выполнены более чем на половину.

Как уточнил замглавы города, ведутся работы по пяти отдельным участкам.

"В настоящее время строительно-монтажные работы развернуты на четырех участках линии: от станции "Новаторская" до станции "Бачуринская" - его готовность составляет 62%, между станциями "Бачуринская" и "Коммунарка" с готовностью в 59%, а отрезки от "Новаторской" до "Крымской" и от "Крымской" до "ЗИЛа" на начальном этапе", - сказал заместитель мэра.

По его словам, пятый участок линии от станции "Коммунарка" в город Троицк находится в стадии разработки.

Строительство Троицкой линии позволит обеспечить скоростное сообщение между районами центрального, западного и юго-западного секторов города с активно развивающимися территориями новой Москвы, заключил Бочкарев.

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