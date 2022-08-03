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Ущерб от пожара на складе Ozon оценили в 10 млрд рублей

15:18
  • среда
  • 03 августа 2022

Покупателям вернут деньги за сгоревшие товары

Потенциальный ущерб от пожара на складе Ozon в Московской области может превысить 10 млрд рублей. Об этом в среду, 3 августа, рассказал руководитель Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
Начало пожара на складе OZON попало на видео

Количество пострадавших в результате пожара, по последним данным экстренных служб, достигло шести человек, сообщает РИА Новости.

В Ozon между тем заявили, что оценкой ущерба займутся позднее, сейчас в приоритете компании — забота о сотрудниках склада, продавцах и покупателях.

Пожар на складе компании OZON на Новорижском шоссе в Истринском районе произошел днем 3 августа. Из здания эвакуировали порядка тысячи человек. Огонь распространился на площади 35 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли и стены здания.

К тушению пожара привлекли два вертолета Ка-32 и силы московского пожарно-спасательного гарнизона.

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Пожар на складе OZON
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