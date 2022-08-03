В Швеции призвали не винить Путина в сбоях энергоснабжения

Система терпит крах из-за собственных промахов, считают в Стокгольме

Коллапс шведской системы электроснабжения произошел полностью по собственной инициативе, не следует винить в этом российские власти и Владимира Путина. Об этом пишет газета Svenska Dagbladet.

Шведские журналисты напомнили, что еще когда были выведены из эксплуатации атомные энергетические реакторы в Барсебеке, стало ясно, что шведская электроэнергетическая система станет более шаткой. Риск нехватки электроэнергии на юге Швеции значительно возрос, когда из сети исчез крупный и стабильный производитель.

Компенсировать нехватку электроэнергии не удалось. Издание указывает, что в 2009 году компания Uniper открыла в Мальмё ТЭЦ, но государство не захотело платить за нее. В 2016 году станцию законсервировали, а позднее демонтировали и отправили во Вьетнам.

Ни президент России, ни российская спецоперация на Украине не виноваты в проблемах с энергоснабжением в Швеции — из-за собственных промахов страна оказалась в зависимости от возможности импортировать электроэнергию из соседних стран, пишет газета.

Тем временем у Германии осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может возникнуть из-за дефицита природного газа зимой, отмечают западные СМИ. Это происходит из-за того, что правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца медленно реагировало на сокращение поставок газа из России, теперь немецкие города отключают освещение и горячую воду.

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