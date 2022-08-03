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Число пострадавших при пожаре на складе Ozon увеличилось до 11

15:18
  • среда
  • 03 августа 2022

Площадь возгорания возросла до 35 тысяч квадратных метров

Возросло число пострадавших при пожаре на складе Ozon в подмосковной Истре. По последним данным экстренных служб, пострадали 11 человек. Двое из них госпитализированы.

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Тем временем площадь пожара увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. Ему присвоен третий ранг сложности. Часть стены и кровли горящего ангара обрушилась.

Сигнал о возгорании на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области поступил в среду днем. Экстренные службы рассматривают как основные две версии пожара -  поджог и неисправность электрооборудования, передает РИА Новости.

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