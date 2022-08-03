Число пострадавших при пожаре на складе Ozon увеличилось до 11

Площадь возгорания возросла до 35 тысяч квадратных метров

Возросло число пострадавших при пожаре на складе Ozon в подмосковной Истре. По последним данным экстренных служб, пострадали 11 человек. Двое из них госпитализированы.

Тем временем площадь пожара увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. Ему присвоен третий ранг сложности. Часть стены и кровли горящего ангара обрушилась.

Сигнал о возгорании на складе компании Ozon в Истринском районе Московской области поступил в среду днем. Экстренные службы рассматривают как основные две версии пожара - поджог и неисправность электрооборудования, передает РИА Новости.

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