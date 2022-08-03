Бывший футболист "Спартака" умер в 43 года

Андрей Рубин - второй по количеству матчей за сборную Латвии

Латвийская федерация футбола сообщила о смерти в возрасте 43 лет бывшего полузащитника московского "Спартака" и сборной Латвии Андрея Рубина.

Причина смерти не уточняется.

Профессиональную карьеру Андрей Рубин начал в латвийском клубе "Ауда" в 1996 году. Также выступал за шведский "Эстер", английский "Кристал Пэлас", российские "Шинник" и "Спартак", азербайджанские "Интер" и "Карабах".

В составе "Спартака" игрок стал серебряным призером чемпионата России 2007 года. За сборную Латвии провел 117 матчей (второй место по количеству игр за национальную команду после Виталия Астафьева, у которого 167 матчей).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"