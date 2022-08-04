Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

У Скорпионов начинается пора социальной жизни, Козерогам же стоит подумать о поиске репетиторов

Овны

Пора готовиться к осени: с сегодняшнего дня вам стоит начать больше думать о работе и учебе. Возможно, пора составить расписание или начать раньше просыпаться.

Тельцы

Пришло время собирать детей или готовить самих себя к сентябрю, считают звезды. Меркурий сегодня входит в Деву и поможет все аккуратно довести до конца.

Близнецы

Ваша главная планета Меркурий сегодня входит в Деву, где чувствует себя отлично. Это поможет наладить отношения в семье, продать, купить или арендовать жилье.

Раки

Купить или отремонтировать автомобиль, найти нужный учебник или репетитора сегодня будет проще обычного. Обратитесь к помощи чатов и групп, в которых состоите.

Львы

Вас ждут три плодотворные недели, когда можно увеличить доход или наладить бизнес. Чаще проявляйте любопытство, если нужно – идите учиться.

Девы

Меркурий входит в ваш знак и становится верным помощником до 26 августа. Эта планета поможет сравнивать и выбирать товары, учиться, соблюдать режим дня.

Весы

Когда Меркурий переходит в предыдущий знак, нам хочется изучать себя. В ближайшие три недели вам будут легко даваться духовные практики, самоанализ, книги по самопомощи.

Скорпионы

У вас начинается пора социальной жизни: вам следует активнее писать посты в социальные сети, выставлять фото и видео. Тогда появятся новые знакомые, интересы и цели.

Стрельцы

Вы скоро вспомните о своих амбициях и откроете блокноты, куда обычно записывают желания. Меркурий будет подогревать стремление учиться, делать карьеру или бизнес.

Козероги

Впереди 3 недели, благоприятные для поиска репетиторов, тренеров, курсов, учебников, информации. Конечно, лето продолжается, но вам будет интересно смотреть вперед.

Водолеи

Вам смена локации Меркурием поможет решить давние финансовые вопросы. Речь идет о социальных пособиях, алиментах, налогах: ищите информацию, вам повезет.

Рыбы

У вас оживится переписка с любимым человеком или партнером, близким другом. Если вы в отпуске, любовные романы и мелодрамы захватят и принесут большое удовольствие.

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