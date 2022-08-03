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Власти Польши ввели в школьную программу уроки стрельбы

15:48
  • среда
  • 03 августа 2022

Обучать владению оружием начнут с восьмого класса

Сюрприз для школьников подготовило к 1 сентября Министерство образования и науки Польши. Обязательной частью образовательного процесса с нового учебного года станут уроки стрельбы.

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"Растущая угроза безопасности государства требует дополнения целей образования приобретением умения стрелять и подготовкой учеников к действиям, вызванным военными условиями", - говорится в сообщении ведомства.

Уроки стрельбы с 1 сентября станут обязательными для учащихся восьмых классов общеобразовательных школ и первых классов лицеев. Также школьников будут обучать технике спасательных работ в городских условиях. Все польские школы планируется охватить новой дисциплиной к 2024 году, передает ТАСС.

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