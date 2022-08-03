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Депутат Белоусов получил 10 лет колонии за взятку

16:01
  • среда
  • 03 августа 2022

Условный срок дали теще депутата

Московский городской суд приговорил в среду, 3 августа, к 10 годам колонии строгого режима депутата Госдумы Вадима Белоусова по обвинению в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей.
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Парламентарию также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 млн рублей. Суд лишил Белоусова государственных наград и права занимать руководящие должности после отбытия наказания. 

Наказание депутату назначено заочно в связи с тем, что он не явился на второй день оглашения приговора.

Наряду с этим суд приговорил по тому же уголовному делу к четырем годам колонии условно тещу Белоусова Маргариту Бутакову и назначил ей дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 млн рублей, сообщает ТАСС.

Вадим Белоусов был избран в Госдуму VII созыва от Кировской области и Удмуртии. Он вступил в свои полномочия в 2016 году, говорится на сайте нижней палаты парламента.

В 2018 году после возбуждения в отношении парламентария уголовного дела по статье о получении взятки Госдума сняла неприкосновенность с депутата Вадима Белоусова по запросу Генпрокуратуры.

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