Крупный пожар на складе Ozon: первые версии происшествия

Стоимость ущерба еще предстоит оценить

Один человек погиб, ещё 13 получили травмы различной степени тяжести в результате крупного пожара в подмосковной Истре. Там полыхает большой склад одного из крупнейших интернет-магазинов. Во время ЧП самостоятельно эвакуировались более тысячи человек. Сейчас огромные клубы черного дыма поднимаются на сотни метров. Здание полностью охвачено огнём. Пламя распространяется и площадь возгорания достигла уже 50 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли и стены. В борьбе с огнём задействована авиация и пожарный поезд.

Огромный столб дыма высотой в сотни метров, в черных клубах видны языки пламени. А в округе - дождь из пепла и горящих стройматериалов. Мощный пожар на складе Ozon в подмосковной Истре длится уже несколько часов и только набирает силу.

Огромный цех площадью около 75 тысяч квадратных метров вспыхнул около полудня, загорелся один из блоков. На съемках очевидцев видно, как огонь в первые минуты начал распространяться по стеллажам.

Сразу после задымления началась эвакуация. Люди сначала не верили в серьезность происходящего. Из здания успели вывести около тысячи человек, к этому моменту огнем были охвачены тысячи квадратных метров. Частично обрушились кровля и стена.

Стали появляться сведения о пострадавших - их больше десяти. У большинства - отравление угарным газом, двое человек госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, их состояние оценивается как среднетяжелое. Этому сильнейшему пожару присвоен третий уровень сложности. К тушению привлечена пожарная авиация - вертолеты Ка-32 сбросили на пламя больше 100 тонн воды, в готовность приведен и вертолет Ми-8 МЧС России.

"К тушению пожара привлекаются 96 человек и 30 единиц техники. Причина пожара устанавливается", - сообщила врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Алена Матюхина.

По одной из версий, это мог быть поджог или нарушение техники безопасности. В компании готовы компенсировать стоимость утраченных товаров.

Стоимость ущерба еще только предстоит оценить, пока же около деревни Петровское продолжают бороться со стихией.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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