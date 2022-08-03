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Крупный пожар на складе Ozon: первые версии происшествия

17:59
  • среда
  • 03 августа 2022

Стоимость ущерба еще предстоит оценить

Один человек погиб, ещё 13 получили травмы различной степени тяжести в результате крупного пожара в подмосковной Истре. Там полыхает большой склад одного из крупнейших интернет-магазинов. Во время ЧП самостоятельно эвакуировались более тысячи человек. Сейчас огромные клубы черного дыма поднимаются на сотни метров. Здание полностью охвачено огнём. Пламя распространяется и площадь возгорания достигла уже 50 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли и стены. В борьбе с огнём задействована авиация и пожарный поезд.
Один человек погиб и 13 пострадали при пожаре на складе Ozon

Огромный столб дыма высотой в сотни метров, в черных клубах видны языки пламени. А в округе - дождь из пепла и горящих стройматериалов. Мощный пожар на складе Ozon в подмосковной Истре длится уже несколько часов и только набирает силу.

Огромный цех площадью около 75 тысяч квадратных метров вспыхнул около полудня, загорелся один из блоков. На съемках очевидцев видно, как огонь в первые минуты начал распространяться по стеллажам.

Сразу после задымления началась эвакуация. Люди сначала не верили в серьезность происходящего. Из здания успели вывести около тысячи человек, к этому моменту огнем были охвачены тысячи квадратных метров. Частично обрушились кровля и стена.

Стали появляться сведения о пострадавших - их больше десяти. У большинства - отравление угарным газом, двое человек госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, их состояние оценивается как среднетяжелое. Этому сильнейшему пожару присвоен третий уровень сложности. К тушению привлечена пожарная авиация - вертолеты Ка-32 сбросили на пламя больше 100 тонн воды, в готовность приведен и вертолет Ми-8 МЧС России.

"К тушению пожара привлекаются 96 человек и 30 единиц техники. Причина пожара устанавливается", - сообщила врио начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Алена Матюхина.

По одной из версий, это мог быть поджог или нарушение техники безопасности. В компании готовы компенсировать стоимость утраченных товаров.

Стоимость ущерба еще только предстоит оценить, пока же около деревни Петровское продолжают бороться со стихией.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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Пожар на складе OZON
Пожар на складе OZON
Пожар на складе OZON
Пожар на складе OZON
Пожар на складе OZON
Пожар на складе OZON
Пожар на складе OZON
Пожар на складе OZON
Пожар на складе OZON
Пожар на складе OZON
Начало пожара на складе OZON
Начало пожара на складе OZON
Пожар на складе OZON
Пожар на складе OZON
Пожар на складе OZON
Пожар на складе OZON
Пожар на складе OZON
Пожар на складе OZON
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